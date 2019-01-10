На Гоптовке у мужчины нашли старинные церковные книги

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители обнаружили старинные предметы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, в ходе таможенного контроля автомобиля, который выезжал в Россию, пассажир авто, 30-летний житель Донецкой области, заявил таможенникам, что не имеет предметов, запрещенных или ограниченных к перевозке.

Однако в ходе осмотра среди его личных вещей в картонной коробке правоохранители обнаружили 3 старинные книги.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, обнаруженные 3 книги являются экземплярами Библии 1904 года и, возможно, составляют историческую и культурную ценность.

Их стоимость и принадлежность к культурным и историческим ценностям будет определена после проведения экспертной оценки.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.