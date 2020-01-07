На Гоптовке у мужчины нашли старинные монеты

В пункте пропуска «Гоптовка» в Сочельник, 6 января, таможенники обнаружили у путешествущего мужчины незадекларированные старинные монеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Мужчина пешком пересекал таможенную границу в направлении РФ. Во время устного декларирования он заявил, что никаких запрещенных к перемещению предметов нет.

Однако правоохранители отметили, что при этом мужчина довольно заметно нервничал, и решили провести детальный осмотр его вещей.

В барсетке мужчины таможенники обнаружили монеты с признаками культурной ценности в количестве 10 штук конца 19-го и начала 20-го века, которые подлежат обязательному декларированию.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 472 Таможенного кодекса Украины.