На Гоптовке у мужчины нашли старинные монеты

07 января 2020 г. 10:42
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В пункте пропуска «Гоптовка» в Сочельник, 6 января, таможенники обнаружили у путешествущего мужчины незадекларированные старинные монеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Мужчина пешком пересекал таможенную границу в направлении РФ. Во время устного декларирования он заявил, что никаких запрещенных к перемещению предметов нет.

Однако правоохранители отметили, что при этом мужчина довольно заметно нервничал, и решили провести детальный осмотр его вещей.

В барсетке мужчины таможенники обнаружили монеты с признаками культурной ценности в количестве 10 штук конца 19-го и начала 20-го века, которые подлежат обязательному декларированию.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

 

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