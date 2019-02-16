На Гоптовке у пассажира "мерседеса" нашли амфетамин и метадон

16 февраля 2019 г. 11:20
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15 февраля на границе в Дерагчевском районе пограничники обнаружили партию метадона и амфетамина.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ,  вчера около 16 часов в пункт пропуска на Гоптовку прибыл автомобиль «Мерседес», который выезжал в Россию.

Во время погранично-таможенного оформления служебная собака, обученная на поиск наркотиков, среагировала на пассажира автомобиля, 40-летнего украинца.

При углубленном досмотре вещей мужчины в карманах его брюк пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты с кристаллическим веществом светло-зеленого весом почти 2 грамма и белого цвета, почти 80 граммов.

Как пояснил мужчина, данными веществами являются амфетами и метадон соответственно.

Наркотические вещества правоохранители изьяли, сейчас идет экспертиза.

Мужчину передали полиции.

В компетентные органы направлено уведомление о контрабанде наркотических средств.

 

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