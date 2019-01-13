На Гоптовке у пассажира авто нашли наркотики

13 января 2019 г. 12:40
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Накануне пограничники пункта пропуска «Гоптовка» обнаружили, что 36-летний гражданин Украины пытался переместить через государственную границу партию наркотического вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Мужчина ехал в Россию в качестве на автомобиле «Рено».

В ходе погранично-таможенного оформления на автомобиль среагировала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков.

При проведении углубленного осмотра багажного отделения авто в чемодане среди личных вещей проверяющие обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета весом 45 граммов.

По словам задержанного, найденное вещество является марихуаной.

Наркозелье пограничники изъяли и вместе с владельцем передали компетентным органам. Сейчас проводится экспертиза.

 

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