На Гоптовке у пассажира автобуса нашли наркотики в парфюмерном флаконе

На границе с РФ на Харьковщине обнаружили наркотики у одного из пассажиров автобуса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, в пункте пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Магистральный" во время таможенного контроля автобуса, который направлялся в Россию, таможенная собака среагировала на вещи одного из пассажиров.

В ходе осмотра сумки в вещах пассажиры таможенники обнаружили флакон с туалетной водой, внутри которого был спрятан полиэтиленовый пакет с "травкой".

Вес пакета - 5 граммов.

По данному факту таможенники составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.