На Гоптовке у пассажира автобуса в теле нашли пакет с наркотиками

23 апреля 2019 г. 12:17
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На Харьковщине пограничники совместно с таможенниками обнаружили пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, который спрятал в своем теле пассажир одного из автобусов.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автобус марки «Вольво».

На нем в качестве пассажира в Россию направлялся гражданин Украины, 1950 года рождения.

При осмотре автобуса на него среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических веществ.

В ходе дальнейшего осмотра в теле мужчины правоохранители обнаружили пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом почти 40 грамм.  Он спрятал его в естественной полости своего тела.

Найденное  вещество правоохранители изъяли в установленном порядке и вместе с владельцем передали сотрудникам Национальной полиции.

В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о преступлении по ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».

По делу проводится экспертиза.

 

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