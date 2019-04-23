На Гоптовке у пассажира автобуса в теле нашли пакет с наркотиками

На Харьковщине пограничники совместно с таможенниками обнаружили пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, который спрятал в своем теле пассажир одного из автобусов.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автобус марки «Вольво».

На нем в качестве пассажира в Россию направлялся гражданин Украины, 1950 года рождения.

При осмотре автобуса на него среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических веществ.

В ходе дальнейшего осмотра в теле мужчины правоохранители обнаружили пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом почти 40 грамм. Он спрятал его в естественной полости своего тела.

Найденное вещество правоохранители изъяли в установленном порядке и вместе с владельцем передали сотрудникам Национальной полиции.

В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о преступлении по ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».

По делу проводится экспертиза.