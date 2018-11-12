На Гоптовке у водителя иномарки нашли оружие

12 ноября 2018 г. 15:56
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Вчера на Харьковщине пограничники совместно с таможенниками обнаружили у выезжающего в Россию мужчины устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины в Россию прибыл автомобиль марки «Nissan» под управлением 32 - летнего гражданина Украины.

Во время погранично - таможенного оформления на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и боеприпасов.

В ходе дальнейшего осмотра в сумке мужчины правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «Сафари» и патроны к нему.

Пограничники пистолет изъяли и передали сотрудникам фискальной службы.

 

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