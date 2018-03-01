На Гоптовке в автобусе нашли наркотики

01 марта 2018 г. 11:51
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Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили нарушителя, который перевозил наркотическое вещество и обнаружили наркотики в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Харьковской области.

Во время таможенного осмотра автобуса «Кривой Рог - Москва», служебная собака таможенников Любомир среагировала на пассажирское место за водителем.

Там таможенники  нашли металлический баллон из-под освежителя воздуха с отрезанной верхушкой. Внутри баллона находились полиэтиленовые пакеты с «травкой» приблизительной весом 50 граммов. Ни один из пассажиров и водитель не признались, кому принадлежит обнаруженный баллон.

В тот же день в автобусе, который следовал из  Угледара в Москву, служебная собака харьковских таможенников Тайсон среагировала на одного из пассажиров, который прятал в кармане куртки полиэтиленовый пакет с 5 граммами конопли.

В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

 

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