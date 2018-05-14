На Гоптовке в автобусе нашли наркотики на магнитах

На границе с Россией в автобусе Запорожье-Москва служебная собака таможенников нашла наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

На Гоптовке во время устного декларирования пассажиры и водитель автобуса заявили об отсутствии каких-либо запрещенных предметов

Однако при проверке служебная собака таможенников нашла между отопительной батареей и полом автобуса полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета весом 105 граммов, закрепленный при помощи магнитов.

В отношении водителя автобуса составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.