На Гоптовке в автобусе нашли наркотики на магнитах

14 мая 2018 г. 11:40
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На границе с Россией в автобусе Запорожье-Москва служебная собака таможенников нашла наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

На Гоптовке во время устного декларирования пассажиры и водитель автобуса  заявили об отсутствии каких-либо запрещенных предметов

Однако при проверке служебная собака таможенников нашла между отопительной батареей и полом автобуса полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета весом 105 граммов, закрепленный при помощи магнитов.

В отношении водителя автобуса  составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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