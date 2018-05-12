На Гоптовке в автобусе нашли спрятанные запрещенные вещества

Вчера на границе с Россией служебный пес помог правоохранителям выявить и помешать незаконному перемещению через границу вероятно наркотических порошкообразных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На Гоптовке пограничники совместно с таможенниками проверяли автобус сообщением «Запорожье-Москва».

Собака пограничников Аста, натренированная на поиск наркотиков, обнаружила пакет с 100 граммами вещества порошкообразной формы белого цвета под пассажирским сидением на полу в нише стенки автобуса.

Обнаруженное вещество направили на экспертизу.