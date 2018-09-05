На Гоптовке в автомобиле нашли около 30 кг спрятанной смеси для кальяна

Сегодня утром в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками обнаружили партию смеси для кальяна общим весом около 30 килограммов.

Об этом сообщили в пресс-службе восточного регионального Управления ГПСУ.

Контрабанду обнаружили в прибывшем на въезд в Украину микроавтобусе марки Ниссан, которым управлял 57-летний украинец.

Во время погранично-таможенного оформления правоохранители решили провести углубленный осмотр автомобиля и среди личных вещей и в аккумуляторной секции обнаружили 60 блоков смеси (по 10 пачек в каждом) для кальяна.

Общая сумма оценки найденного составляет 21 тысячу гривен.

В отношении водителя автомобиля составили протокол о нарушении таможенных правил.