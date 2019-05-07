На Гоптовке в автомобиле нашли спрятанную взрывчатку

Сегодня пограничники совместно с таможенниками обнаружили на границе с Россией большое количество вещества, похожего на взрывчатку.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию прибыл автомобиль «Ниссан». За его рулем находился гражданин Украины.

Служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и взрывчатки, среагировала на автомобиль.

В ходе дальнейшего осмотра автомобиля в газовом баллоне правоохранители обнаружили 56 банок с надписью «CREATINE», наполненных веществом, похожим на взрывчатку в виде пороха.

Обнаруженное вещество изъяли и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправном деянии по признакам уголовного преступления по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Сейчас идет экспертиза.