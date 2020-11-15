На Гоптовке в автомобиле у украинца нашли 11 кг нарковеществ

На Гоптовке харьковские пограничники вместе с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу вещества, которое вероятно является наркотиком.

Об этом сообщили в восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, при смотре автомобиля ′′ Volkswagen " внимание правоохранителей привлекло подозрительное поведение его водителя, 50-летнего гражданина Украины. Он направлялся из Украины в Россию. Мужчина заметно нервничал и смущался по поводу ответа на вопросы правоохранителей, в связи с чем и было принято решение об углубленном осмотре его транспортного средства.

Во время него в бензобаке авто правоохранители обнаружили 28 пластиковых бутылок емкостью 1 литр с серо-зелёным веществом на растительной основе. Общий вес выявленных веществ составил почти 11 кг.

Водитель по поводу находки в своем автомобиле отказался давать объяснения.

Изъятое выявленное вещество было передано представителям компетентных правоохранительных органов.

Идет экспертиза.