На Гоптовке возле границы с РФ скопился транспорт

В Харьковской области у пункта пропуска «Гоптовка» скопился транспорт, ожидающий пропуска на территорию РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, по состоянию на 13.00 харьковские пограничники оформили 300 легковых и 55 грузовых автомобилей, ожидающих пропуска на территорию РФ.

Еще около 100 легковых и 30 грузовых транспортных средств находятся у пункта пропуска «Гоптовка» и на его территории.

В настоящее время официальной информации от представителей Российской Федерации, о причинах медленной работы российского пункта пропуска "Нехотеевка" и непропуска транспорта не поступало.

Госпогранслужба обращается ко всем выезжающим из Украины через пункт пропуска «Гоптовка», принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.