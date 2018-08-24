На Гоптовке возле границы с РФ скопился транспорт

24 августа 2018 г. 14:47
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В Харьковской области у пункта пропуска «Гоптовка» скопился транспорт, ожидающий пропуска на территорию РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, по состоянию на 13.00 харьковские пограничники оформили 300 легковых и 55 грузовых автомобилей, ожидающих пропуска на территорию РФ.

Еще около 100 легковых и 30 грузовых транспортных средств находятся у пункта пропуска «Гоптовка» и на его территории.

В настоящее время официальной информации от представителей Российской Федерации, о причинах медленной работы российского пункта пропуска "Нехотеевка" и непропуска транспорта не поступало.

Госпогранслужба обращается ко всем выезжающим из Украины через пункт пропуска «Гоптовка», принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

 

 

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