На Гоптовке выявили иностранца в розыске за хулиганство

На Харьковщине на границе с РФ правоохранители задержали гражданина Молдовы, которого подозревают в хулиганстве и который находился в розыске в Украине.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, в пункт пропуска «Гоптовка» из России в Украину прибыл мужчина 1982 года рождения.

Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранители Одесской области по подозрению в совершении преступления по статье ч. 4 ст. 296 УК «Хулиганство», совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Сейчас для принятия правового решения задержанного иностранца передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.