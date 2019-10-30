На Гоптовке выявили угнанный "Лексус"

На Харьковщине пограничники обнаружили автомобиль, который находился в розыске.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.
Так, сегодня в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Лексус».
На нем из России в Украину направлялась гражданка Украины 1980 года рождения.
Во время проверки документов пограничники выяснили, что авто находится в международном розыске, как похищенное.
Об обнаружении угнанного авто правоохранители сообщили в Укрбюро Интерпола.
Сейчас для принятия дальнейшего правового решения машину передали сотрудникам Национальной полиции.