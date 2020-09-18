На Гоптовке задержали две фуры с контрабандными запчастями и пестицидами

В контрольно-пропускном пункте «Гоптовка» на харьковской границе с Россией таможенники обнаружили две грузовые фуры с контрабандными запчастями и пестицидами.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, таможенники выявили два автомобиля "MAN" с полуприцепами, которые были буквально нашпигованы тайниками с автозапчастями и пестицидами.

Данные грузовики под управлением граждан Украины въехали из РФ в Украину с грузом "бумага газетная" и "комплект шасси автомобиля".

Во время устного декларирования водители не заявили о перевозке запрещенных или ограниченных к перемещению через границу Украины товаров.

Однако во время таможенного досмотра в конструктивных полостях автомобиля, полуприцепа и в личных вещах водителей таможенники обнаружили запчасти для автомобилей в ассортименте, которые были спрятаны от таможенного контроля.

Кроме того, в тайниках были обнаружены пестициды с признаками ядовитых, сильнодействующих веществ.

По указанным фактам был составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.