 

На Гоптовке задержали двух иностранцев-нелегалов

14 августа 2019 г. 12:07
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Вчера на границе с РФ в районе населенного пункта Гоптовка пограничники задержали двух нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, вечером от участкового инспектора пограничной службы поступила информация о возможном незаконном пересечении границы.

На направление возможного нарушения границы был выслан пограничный наряд.

Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудован указанный участок границы, увидели движение двух неизвестных лиц в сторону границы и задержали их.

Как выяснилось, нарушителями оказались гражданин России 1977 года и гражданка Молдовы 1972 года рождения.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

 

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