На Гоптовке задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

01 мая 2019 г. 12:50
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В Харьковской области пограничники обнаружили иностранца, который числился в международном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали гражданина Туркменистана, который направлялся в соседнюю страну.

При проверке документов иностранца на него сработала база данных Интерпола.

Оказалось что мужчину, 1994 года рождения, разыскивают на родине для привлечения к ответственности за совершение разбойного нападения.

Задержанного правонарушителя-иностранца пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

 

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