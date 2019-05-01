На Гоптовке задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В Харьковской области пограничники обнаружили иностранца, который числился в международном розыске.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали гражданина Туркменистана, который направлялся в соседнюю страну.
При проверке документов иностранца на него сработала база данных Интерпола.
Оказалось что мужчину, 1994 года рождения, разыскивают на родине для привлечения к ответственности за совершение разбойного нападения.
Задержанного правонарушителя-иностранца пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.