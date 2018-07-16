На Гоптовке задержали контрабандиста со старинными иконами

В Харьковской области правоохранители пресекли контрабанду коллекции произведений искусства в страну-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, местный коллекционер планировал с помощью курьера-россиянина перевезти исторические и культурные ценности через государственную границу для продажи.

Правоохранители задержали «перевозчика» на Гоптовке во время незаконной попытки вывоза антиквариата.

При осмотре личных вещей дельца сотрудники СБУ обнаружили спрятанные от таможенного контроля иконы XIX века «Иоанн Богослов» и «Евангелист Лука».

По предварительным оценкам, стоимость изъятых ценностей составляет две тысячи американских долларов.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Операция по задержанию курьера проводилась совместно с пограничниками и сотрудниками Харьковской таможни ДФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры.