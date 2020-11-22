На Гоптовке задержали мужчину, который 4 года был в розыске за совершение изнасилования

22 ноября 2020 г. 18:15
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На Харьковщине пограничники 21 ноября задержали мужчину, который 4 года находился в розыске за совершение тяжких преступлений.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, в пункте пропуска «Гоптовка» при проведении пограничного контроля в отношении гражданина Украины сработала одна из баз данных правоохранительных органов.

Гражданин Украины следовал из РФ.

Как выяснили пограничники, мужчину разыскивает полиция еще с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 152-1 «Изнасилование» и ст. 162-1 «Нарушение неприкосновенности жилища».

Задержанного мужчину пограничники передали представителям Нацполиции.

 

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