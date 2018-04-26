На Гоптовке задержали мужчину, который находился в розыске

Мужчину, которого разыскивали правоохранители за нарушение уголовного законодательства, обнаружили харьковские пограничники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией, при оформлении документов на гражданина Украины сработала база данных правоохранительных органов.

Оказалось, что мужчина находился в розыске по статье 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Правонарушителя пограничники передали полиции.