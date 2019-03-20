На Гоптовке задержали мужчину с оружием

20 марта 2019 г. 9:50
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На Харьковщине пограничники обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

В автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл 35-летний житель Киевской области.

В ходе погранично-таможенного контроля на личные вещи мужчины среагировала служебная собака пограничников.

В ходе дальнейшего осмотра в нагрудной сумке мужчины правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «Форт-17р» и 8 патронов к нему.

Находку таможенники изъяли. На мужчину составили административные материалы.

 

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