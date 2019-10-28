 

На Гоптовке задержали мужчину в розыске

28 октября 2019 г. 12:00
1 просмотр

В Харьковской области на выходных на границе с РФ пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, в пункте пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Украины 1990 года рождения. Он следовал из России в Украину.

Во время проверки документов пограничники установили, что мужчина находится в розыске на территории Украины.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по ст. 307 «Незаконное производство, приобретения, хранения, перевозки, пересылка или сбыт наркотических средств» и ст. 366 Уголовного кодекса Украины «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов для принятия дальнейшего правового решения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.