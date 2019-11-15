На Гоптовке задержали мужчину в розыске за кражу

15 ноября 2019 г. 13:41
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На Харьковщине пограничники задержали мужчину, который находился в розыске.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл 31-летний гражданин Украины. Он направлялся пешком из России в Украину.

Во время паспортного контроля на данные мужчины сработала база данных поручений компетентных правоохранительных органов.

Оказалось, что мужчина находился в розыске полицией Лозовского района Харьковской области по подозрению в совершении кражи (ст.185 УК Украины) летом этого года.

Задержанного передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

 

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