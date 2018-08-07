На Гоптовке задержали мужчину в розыске за совершение ДТП

07 августа 2018 г. 11:40
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Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили гражданина Украины, 1991 года рождения, который находился в розыске за совершение уголовного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Во время проверки документов мужчины, который прибыл в Украину, пограничники установили, что он разыскивается за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека или тяжких телесных повреждений потерпевшего, т.е, за совершение ДТП с тяжкими последствиями.

Пограничники сразу задержали мужчину и сообщили в полицию о задержанном.

 

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