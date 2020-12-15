На Гоптовке задержали пенсионерку с двумя бутылками наркотиков

В контрольно-пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области пограничники выявили пенсионерку с двумя бутылками наркотиков.

Об этом сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ.

«Сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотиков. В ходе дальнейшей проверки женщина всячески пыталась отвлечь собаку, подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили. Впоследствии под верхней одеждой, а именно во внутренних карманах кофты у пенсионерки были обнаружены две небольшие бутылки с 430 граммами вещества, которое, скорее всего, является наркотическим», - рассказали в пресс-службе харьковских пограничников.

Как отмечается, во время объяснений женщина заявляла, что якобы не знала, что переносит.

Сейчас задержанную женщину вместе с выявленным при ней веществом передали сотрудникам правоохранительных органов.

Продолжается экспертиза.