На Гоптовке задержали пенсионерку с двумя бутылками наркотиков

15 декабря 2020 г. 15:50
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В контрольно-пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области пограничники выявили пенсионерку с двумя бутылками наркотиков.

Об этом сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ.

«Сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, среагировала  служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотиков. В ходе дальнейшей проверки женщина всячески пыталась отвлечь собаку, подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили. Впоследствии под верхней одеждой, а именно во внутренних карманах кофты у пенсионерки были обнаружены две небольшие бутылки с 430 граммами вещества, которое, скорее всего, является наркотическим», - рассказали в пресс-службе харьковских пограничников.

Как отмечается, во время объяснений женщина заявляла, что якобы не знала, что переносит.

Сейчас задержанную женщину вместе с выявленным при ней веществом передали сотрудникам правоохранительных органов.

Продолжается экспертиза.

 

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