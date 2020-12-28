На Гоптовке задержали россиянина, которого разыскивала полиция

28 декабря 2020 г. 12:00
1 просмотр

На границе с РФ в Харьковской области правоохранители задержали россиянина, который находился в розыске за совершение преступления на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД Украины.

Так, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл 42-летний мужчина - гражданин РФ. Он направлялся из России в Украину пешком.

Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Для принятия дальнейшего правового решения россиянина передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53