На Гоптовке задержали россиянина, которого разыскивала полиция

На границе с РФ в Харьковской области правоохранители задержали россиянина, который находился в розыске за совершение преступления на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД Украины.

Так, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл 42-летний мужчина - гражданин РФ. Он направлялся из России в Украину пешком.

Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Для принятия дальнейшего правового решения россиянина передали сотрудникам Национальной полиции Украины.