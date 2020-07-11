На Гоптовке задержали россиянина за 400 долларов взятки пограничнику

На Харьковщине в пункте пропуска «Гоптовка» задержали россиянина – за то, что он предложил взятку пограничнику.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, 31-летний гражданин РФ несколько дней назад приехал на украинскую «Гоптовку» с целью решить незаконным способом проблему двух своих соотечественников, которым въезд в Украину был запрещен. Россиянин пообещал 400 долларов США пограничнику за снятие запрета на въезд для вышеупомянутых граждан.

О попытке иностранца решить проблемные вопросы с помощью взятки пограничник проинформировал представителей компетентных органов.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Сегодня россиянин вновь прибыл на Гоптовку. Он принес обещанные средства и надеялся получить желаемую «услугу».

Однако злоумышленника задержали правоохранители сразу после совершения им факта дачи взятки.

Теперь задержанному россиянину грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.