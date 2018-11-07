На Гоптовке задержали женщину, которая везла из России около киллограмма психотропных веществ

На Харьковщине правоохранители блокировали попытку ввоза в Украину опасных психотропных веществ из страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время таможенного контроля на международном пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти один килограмм.

Женщина пыталась провезти пcихотропы, спрятав часть «товара» на себе и в упаковке из-под кофе.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого вещества составляет примерно двадцать тысяч американских долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено о подозрении.

Женщине грозит лишение свободы от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.