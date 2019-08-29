 

На Гоптовке задержали женщину в розыске

29 августа 2019 г. 12:50
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В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали гражданку Украины, которая находилась в  розыске, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время проверки документов правоохранители установили, что 46-летняя женщина, которая  направлялась пешком из России в Украину, находится в розыске по подозрению в совершении преступлений.

Разыскиваемую подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.191 «Присвоение растрата имущества или завладение им путем с злоупотреблением служебным положением» и ст.366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

Для принятия дальнейшего правового решения задержанную передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

 

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