На границе обнаружили мужчину с наркотиками

Сегодня, в пункте пропуска «Плетеневка» правоохранители, получив оперативную информацию, обнаружили гражданина Украины, который пытался перевезти через границу наркотики.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

В пункте пропуска «Плетеневка», на выезд из Украины прибыл автомобиль «Москвич», в котором ехал пассажир -27-летний украинец, в отношении которого поступила информация.

Во время оформления на мужчину среагировала пограничная собака.

При углубленном осмотре салона автомобиля и вещей мужчины правоохранители обнаружили в носках вещество растительного происхождения весом 15 граммов и под пассажирским сиденьем автомобиля 5 шприцев с прозрачным веществом.

Также во время проведения следственных действий с помощью служебной собаки в 30 метрах от пункт пропуска «Плетеневка» обнаружили 4 пакета с веществом растительного происхождения весом 500 граммов, которые мужчина спрятал под передним колесом грузового автомобиля «Volvo».

Обнаруженные вещества правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.