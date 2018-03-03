На границе обнаружили мужчину с наркотиками

03 марта 2018 г. 16:39
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Сегодня, в пункте пропуска «Плетеневка» правоохранители, получив  оперативную информацию, обнаружили гражданина Украины, который пытался перевезти через границу наркотики.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

В пункте пропуска «Плетеневка», на выезд из Украины прибыл автомобиль «Москвич», в котором ехал пассажир -27-летний украинец, в отношении которого поступила информация.

Во время оформления на мужчину среагировала пограничная собака.

При углубленном осмотре салона автомобиля и вещей мужчины правоохранители обнаружили в носках вещество растительного происхождения весом 15 граммов и под пассажирским сиденьем автомобиля 5 шприцев с прозрачным веществом.

Также во время проведения следственных действий  с помощью служебной собаки в 30 метрах от пункт пропуска «Плетеневка»  обнаружили 4 пакета с веществом растительного происхождения весом 500 граммов, которые мужчина спрятал под передним колесом грузового автомобиля «Volvo».

Обнаруженные вещества правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.

 

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