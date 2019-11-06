На границе с Польшей выявили харьковчанку, которая ехала за рубеж заниматься проституцией

06 ноября 2019 г. 15:55
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5 ноября на одном из пунктов пропуска на границе Украины с Польшей в Яворовском районе Львовской области правоохранители задержали 43-летнего мужчину, которого разоблачили в  вербовке женщин для переправки через границу с целью их дальнейшей эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В автомобиле злоумышленника - «Хонде» - находилась женщина, как выяснилось, 27-летняя жительница Харьковской области. 

Полицейские установили, что мужчина завербовал ее для дальнейшей сексуальной эксплуатации в одной из стран Западной Европы и лично переправлял через границу. 

По словам женщины, убеждая ее, львовянин обещал ей заработки от пяти до семи тысяч евро в месяц.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми) УК Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

 

Видео: 

На Львівщині правоохоронці затримали вербувальника жінки для сексуальної експлуатації

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