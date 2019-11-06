На границе с Польшей выявили харьковчанку, которая ехала за рубеж заниматься проституцией

5 ноября на одном из пунктов пропуска на границе Украины с Польшей в Яворовском районе Львовской области правоохранители задержали 43-летнего мужчину, которого разоблачили в вербовке женщин для переправки через границу с целью их дальнейшей эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В автомобиле злоумышленника - «Хонде» - находилась женщина, как выяснилось, 27-летняя жительница Харьковской области.

Полицейские установили, что мужчина завербовал ее для дальнейшей сексуальной эксплуатации в одной из стран Западной Европы и лично переправлял через границу.

По словам женщины, убеждая ее, львовянин обещал ей заработки от пяти до семи тысяч евро в месяц.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.