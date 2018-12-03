На границе с РФ на Харьковщине - очередь из грузовиков - ГПСУ

03 декабря 2018 г. 14:19
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С момента введения военного положения в некоторых областях Украины на границе с Россией замедлился пропуск транспорта.

Об этом сообщил начальник Восточного регионального управления ГПСУ Андрей Игнатьев во время брифинга сегодня.

Провокаций на границе не наблюдается, но российская пограничная служба медленно пропускает автомобили.

По словам Игнатьева, сейчас на Гоптовке скопилось до 60 грузовых автомобилей.

Также начальник восточного регионального управления ГПУ  отметил, что ситуация сейчас на границе спокойная, но украинские пограничники готовы к выполнению задач.

 

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