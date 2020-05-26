На границе с РФ на Харьковщине задержали нарушителя на «BMW» с партией женской одежды

На Харьковщине у границы с Россией пограничники обнаружили нарушителя.
Об этом сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ.
Так, вчера недалеко от населенного пункта Нескучное пограничники Харьковского отряда предотвратили перемещение товаров народного потребления из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска.
Нарушителя, который подъехал к государственной границе на автомобиле «BMW», пограничники обнаружили с помощью камер видеонаблюдения и сразу приняли меры по его задержанию.
Задержанным оказался гражданин Украины, который ранее уже пограничники задерживали и привлекали к административной ответственности.
Как выяснилось впоследствии, он пытался незаконно переместить в соседнюю страну женскую одежду.
Сумма оценки обнаруженного товара составила 16 000 гривен, он был передан представителям таможенной службы.
Правонарушитель задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения.
За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы его в очередной раз привлекут к административной ответственности.
Дальнейшую его судьбу решит суд.