На границе с РФ на Харьковщине задержали нарушителя на «BMW» с партией женской одежды

На Харьковщине у границы с Россией пограничники обнаружили нарушителя.

Об этом сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, вчера недалеко от населенного пункта Нескучное пограничники Харьковского отряда предотвратили перемещение товаров народного потребления из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска.

Нарушителя, который подъехал к государственной границе на автомобиле «BMW», пограничники обнаружили с помощью камер видеонаблюдения и сразу приняли меры по его задержанию.

Задержанным оказался гражданин Украины, который ранее уже пограничники задерживали и привлекали к административной ответственности.

Как выяснилось впоследствии, он пытался незаконно переместить в соседнюю страну женскую одежду.

Сумма оценки обнаруженного товара составила 16 000 гривен, он был передан представителям таможенной службы.

Правонарушитель задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы его в очередной раз привлекут к административной ответственности.

Дальнейшую его судьбу решит суд.