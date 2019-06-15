На границе с РФ пограничники задержали партию контрабандных товаров

Харьковские пограничники обнаружили два автомобиля, на которых неизвестные пытались переправить в Российскую Федерацию товары народного потребления.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, во время патрулирования, в непосредственной близости от линии государственной границы, недалеко от населенного пункта Старица, наряд пограничников обнаружил два автомобиля «УАЗ» с грузом товаров народного потребления, а именно - одежды, обоев и автомобильных запчастей .
Четыре человека, которые пытались незаконно переместить товары через границу, увидев правоохранителей, обратились в бегство.
Машины и товар пограничники передали представителям фискальной службы.
Сейчас оценка выявленного товара продолжается.