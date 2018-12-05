На границе с РФ в Харьковской области выявили элитную иномарку с поддельными документами

05 декабря 2018 г. 14:11
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На границе с Россией в Харьковской области в пункте пропуска «Плетеневка» пограничники помешали вывозу в Россию иномарки 2018 выпуска по поддельным документам.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, на выезд из Украины прибыл автомобиль «Лексус» под управлением 33-летнего украинца.

Поскольку ранее пограничникам поступила информация, что данный автомобиль имеет поддельные документы.

В ходе пограничного контроля информация, что доверенность на право управления автомобилем и свидетельство о регистрации транспортного средства поддельные, подтвердилась.

Пограничники направили правоохранителям  уведомление о преступлении, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренном статьей 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Иномарку и водителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

 

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