На границе с РФ в Харьковской области задержали троих контрабандистов

На Харьковщине возле границы с РФ пограничники задержали троих украинцев с контрабандным товаром на сумму более 80 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, 10 октября, на участке Харьковского отряда пограничники, получив оперативную информацию, задержали нарушителей недалеко от населенного пункта Борисовка - в момент, когда те пытались незаконно переместить на территорию России тюки с вещами.

Как отметили в ГПСУ, при этом двое из нарушителей не имели с собой никаких документов.

Молодые люди рассказали, что живут в пограничной зоне, и объяснили, что таким образом хотели подзаработать.

Осмотрев тюки с одеждой, правоохранители обнаружили в них 29 женских пальто и курток.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы.

Обнаруженный товар пограничники передали таможенникам.