На границе с РФ в Харьковской области задержали троих контрабандистов

11 октября 2020 г. 18:50
434 просмотра

На Харьковщине возле границы с РФ пограничники задержали троих украинцев с контрабандным  товаром на сумму более 80 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, 10 октября, на участке Харьковского отряда пограничники, получив оперативную информацию, задержали нарушителей недалеко от населенного пункта Борисовка - в момент, когда те пытались незаконно переместить на территорию России тюки с вещами.

Как отметили в ГПСУ, при этом двое из нарушителей не имели с собой никаких документов.

Молодые люди рассказали, что живут в пограничной зоне, и объяснили, что таким образом хотели подзаработать.

Осмотрев тюки с одеждой, правоохранители обнаружили в них 29 женских пальто и курток.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы.

Обнаруженный товар пограничники передали таможенникам.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53