На границе с Россией два иностранца-нарушителя предлагали взятки пограничникам

Ночью 15 мая во пункте контроля в Купянске гражданин Азербайджана предложил пограничникам 200 долларов за беспрепятственный пропуск через границу и не привлечение его к административной ответственности, так как мужчина превысил сроки пребывания в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Кроме того, уже другой гражданин Азербайджана, который направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска на Гоптовке, предложил пограничникам 7000 российских рублей и 100 долларов за пропуск в страну, так как въезд ему запрещен.

От взяток пограничники отказались.

О нарушителях и их попытках подкупить пограничников сообщили в полицию.