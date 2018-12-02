На Харьковщине возле границы с Россией сбежавшие контрабандисты бросили полтонны сыра и грузовик

Вчера на Харьковщине пограничники предотвратили незаконное перемещение в Россию полтонны сыра.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Получив от коллег оперативную информацию, пограничники обнаружили грузовик, который остановился возле границы.

Из него неизвестные начали выгружать и перемещали товары на территорию РФ.

Увидев пограничников, неизвестные бросили на месте и авто, и пакеты и убежали на территорию РФ.

Возле грузовика и в нем пограничники обнаружили около полтонны сыра.

Груз доставили в отдел пограничной службы, планируется его передача органам таможни.

Проводится проверка по выявлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению.