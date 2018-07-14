На границе с Россией у пассажира автобуса нашли психотропные и наркотические вещества

14 июля 2018 г. 11:12
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Во время проверки рейсового автобуса «Москва-Николаев» харьковские пограничники совместно с таможенниками обнаружили таблетки психотропного действия «феназепам» и вещество, похожее на наркотическое.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

На гражданина Беларуси, 1989 года рождения, среагировала служебная собака.

При осмотре вещей мужчины проверяющие обнаружили в пакете 99 таблеток медицинского препарата «фенозепам», который содержит психотропные вещества.

Также в кармане шорт мужчины, в пачке из-под сигарет обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом около 3 грамма.

Таблетки и вещество правоохранители изъяли и вместе с владельцем передали полиции.

 

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