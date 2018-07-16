На границе с Россией в автомобиле нашли 14 кг наркотиков

16 июля 2018 г. 10:45
67 просмотров

В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники выявили почти 14 кг наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Сегодня ночью при таможенном контроле автомобиля, который выезжал из Украины в Россию, служебная  собака таможенников Ив Сен Лоран среагировала на топливный бак автомобиля.

После демонтажа топливного бака автомобиля таможенники обнаружили 18 пакетов с "травкой" общим весом около 10 килограммов и 8 пакетов с гашишем общим весом 4 килограмма.

Ранее во время устного декларирования водитель авто, гражданин Украины, заявил об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу Украины.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.