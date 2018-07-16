На границе с Россией в автомобиле нашли 14 кг наркотиков

В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники выявили почти 14 кг наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Сегодня ночью при таможенном контроле автомобиля, который выезжал из Украины в Россию, служебная собака таможенников Ив Сен Лоран среагировала на топливный бак автомобиля.

После демонтажа топливного бака автомобиля таможенники обнаружили 18 пакетов с "травкой" общим весом около 10 килограммов и 8 пакетов с гашишем общим весом 4 килограмма.

Ранее во время устного декларирования водитель авто, гражданин Украины, заявил об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу Украины.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.