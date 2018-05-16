На границе с Россией задержали нарушителя

16 мая 2018 г. 12:54
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Накануне вечером харьковские пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы нарушителем.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Получив информацию о том, что в направлении государственной границы движется неизвестный человек,  пограничники выдвинулись на перехват нарушителя.

Прибыв на место, недалеко от границы пограничники задержали мужчину без документов.

Он пытался незаконно попасть из Украины в Россию.

По словам задержанного, он является гражданином Украины.

Личность нарушителя устанавливают.

За нарушение правил пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы ему грозит административная ответственность.

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