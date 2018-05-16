На границе с Россией задержали нарушителя

Накануне вечером харьковские пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы нарушителем.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.
Получив информацию о том, что в направлении государственной границы движется неизвестный человек, пограничники выдвинулись на перехват нарушителя.
Прибыв на место, недалеко от границы пограничники задержали мужчину без документов.
Он пытался незаконно попасть из Украины в Россию.
По словам задержанного, он является гражданином Украины.
Личность нарушителя устанавливают.
За нарушение правил пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы ему грозит административная ответственность.