На границе с Россией задержали нарушителя без документов

Сегодня ночью на границе Украины с Россией пограничники задержали нарушителя без документов, который пытался незаконно попасть в Россию, минуя пункта пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Дергачевские пограничники при помощи тепловизора на направлении украинскоой Казачьей Лопани и российского Наумовка заметили, как неизвестный мужчина идет в сторону границы.

В 10 метрах от линии государственной границы пограничники обнаружили и задержали неизвестного мужчину без документов.

С его слов стало известно, что он является гражданином Армении и родился в 1965 году.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).