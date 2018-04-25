На границе с Россией задержали нарушителя без документов

25 апреля 2018 г. 12:35
41 просмотр

Сегодня ночью на границе Украины с Россией пограничники задержали нарушителя без документов, который пытался незаконно попасть в Россию, минуя пункта пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Дергачевские пограничники при помощи тепловизора на направлении украинскоой Казачьей Лопани и российского Наумовка заметили, как неизвестный мужчина идет в сторону границы.

В 10 метрах от линии государственной границы пограничники обнаружили и задержали неизвестного мужчину без документов.

С его слов стало известно, что он является гражданином Армении и родился в 1965 году.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.