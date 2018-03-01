На границе с Россией задержали нарушителя с партией одежды и удобрениями

Вчера харьковские пограничники совместно с правоохранителями помешали незаконной перевозке через границу химических веществ и товаров народного потребления.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Патрулируя определенный участок недалеко от границы, в районе населенного пункта Пристальное, правоохранители, получив предварительно оперативную информацию, обнаружили автомобиль «ВАЗ».
На нем 47-летний украинец пытался незаконно перевезти в Россию 67 килограммов химических удобрений и 50 пар джинсов.
Задержанного, его автомобиль и груз передали правоохранителям.