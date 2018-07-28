На границе в Харьковской области обнаружили партию анаболиков

Накануне в пункте пропуска «Пески», получив информацию от СБУ, пограничники совместно с таможенниками обнаружили партию анаболических препаратов различных видов в количестве 1040 таблеток и 10 ампул, которые гражданин Украины пытался незаконно перевезти через государственную границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Через автомобильный пункт пропуска «Пески» в Харьковской области из Украины выезжал автомобиль марки «Рено», в котором находился пассажир - 21-летний украинец.

В ходе погранично-таможенного контроля на мужчину среагировала служебная собака по кличке «Тарсен».

При осмотре в сумке пассажира среди личных вещей правоохранители обнаружили анаболические препараты, а именно: 10 ампул средства «Nandrolona D», 50 блистеров по 20 таблеток «данабол» и 2 блистера по 20 таблеток «Анаполон».

Препараты правоохранители изъяли и вместе с владельцем передали компетентным органам.