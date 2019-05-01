На границе в Харьковской области у мужчины выявили поддельный страховой полис

01 мая 2019 г. 15:45
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На Харьковщине пограничники выявили поддельный  международный страховой полис.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, его пытался использовать  украинец, направляясь через пункт пропуска в Харьковской области в Россию.

Пограничники отметили, что страховой сертификат международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» является обязательным для пересечения границы. Их наличие пограничники проверяют непосредственно в пунктах пропуска, которые подключены к базе данных, дающей возможность проверять наличие страховых сертификатов. Система работает в автоматическом режиме.

По данным ГПСУ, с начала введения на государственной границе Международной системы, пограничники уже обнаружили почти 60 поддельных и 80 недействительных сертификатов. Кроме того, из-за отсутствия страховых сертификатов через границу не были пропущены около 6300 транспортных средств.

Кроме того, пограничники полномочны контролировать наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности при въезде в Украину и проявлять страховые сертификаты с признаками подделки и передавать их территориальным органам МВД для принятия мер в соответствии с законодательством.

Пограничники обращаются ко всем путешествующим с просьбой учесть эту информацию и заранее позаботиться об оформлении всех необходимых документов для пересечения государственной границы, в том числе и о страховой защите.

 

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