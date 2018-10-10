На границе в Харьковской области задержали мужчину с поддельными документами

На границе с Россией харьковские пограничники выявили у водителя поддельные документы на управление автомобилем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, вчера в пункт пропуска «Плетеневка», на выезд из Украины прибыл автомобиль «Toyota» 2011 года выпуска под управлением гражданина Украины.

При проверке документов на автомобиль пограничники выяснили, что доверенность на право управления иномаркой украинской регистрации поддельная.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст.358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» пограничники сообщили Нацполиции.

Кроме того, в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские пограничники зафиксировали отсутствие номера кузова у микроавтобуса «Volkswagen» 2001 года выпуска, который выезжал из Украины.

Автомобиль был на украинской регистрации.

В отношении водителя составили протокол о совершении административного правонарушения по Ст.121-1 КУоАП «Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах».