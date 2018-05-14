На границе в Россией у украинца нашли товары двойного назначения

14 мая 2018 г. 14:59
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Вчера в пункте пропуска «Плетеневка» на границе с Россией харьковские пограничники совместно с таможенниками, получив информацию от СБУ, обнаружили у гражданина Украины товары двойного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На погранконтроль на выезд из Украины прибыл автобус «Setra».

При осуществлении мер контроля правоохранители нашли у 39-летнего гражданина Украины, в отношении которого было поручение уполномоченных государственных органов, в личных вещах  оптический визир.

Указанный прибор может использоваться в военной сфере.

Находку и мужчину, следовавшего на выезд из Украины, передали государственным компетентным органам.

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