На границе в Россией задержали двух нарушителей

На Харьковщине пограничники задержали двоих нарушителей без документов, которые пытались нелегально попасть в Россию.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.
В Дергачевском районе один нарушитель пытался незаконно пересечь границу в районе поселка Токаревка.
Задержанный сообщил пограничникам, что он является гражданином Украины.
Сегодня ночью, также в Дергачевском районе, пограничники задержали гражданина Беларуси, 1986 года рождения, который также пытался незаконно пересечь границу возле Казачьей Лопани.
Обоих нарушителей пограничники обнаружили и задержали благодаря обустройству участка инженерными сооружениями и камерами видеонаблюдения.
На мужчин-нарушителей границы составили материалы об административных правонарушениях. Их дальнейшую судьбу решит суд.