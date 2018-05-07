На границе в Россией задержали двух нарушителей

07 мая 2018 г. 13:12
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На Харьковщине пограничники задержали двоих нарушителей без документов, которые пытались нелегально попасть в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

В Дергачевском районе один нарушитель пытался незаконно пересечь границу в районе поселка Токаревка.

Задержанный сообщил пограничникам, что он является гражданином Украины.

Сегодня ночью, также в Дергачевском районе, пограничники задержали гражданина Беларуси, 1986 года рождения, который также пытался незаконно пересечь границу возле Казачьей Лопани.

Обоих нарушителей пограничники обнаружили и задержали благодаря обустройству участка инженерными сооружениями и камерами видеонаблюдения.

На мужчин-нарушителей границы составили материалы об административных правонарушениях. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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