На границе в Россией задержали двух нарушителей

На Харьковщине пограничники задержали двоих нарушителей без документов, которые пытались нелегально попасть в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

В Дергачевском районе один нарушитель пытался незаконно пересечь границу в районе поселка Токаревка.

Задержанный сообщил пограничникам, что он является гражданином Украины.

Сегодня ночью, также в Дергачевском районе, пограничники задержали гражданина Беларуси, 1986 года рождения, который также пытался незаконно пересечь границу возле Казачьей Лопани.

Обоих нарушителей пограничники обнаружили и задержали благодаря обустройству участка инженерными сооружениями и камерами видеонаблюдения.

На мужчин-нарушителей границы составили материалы об административных правонарушениях. Их дальнейшую судьбу решит суд.